Juventus, le eurorivali: Barça ko nel Clasico e 12°. Dinamo e Ferencvaros al comando

Barcellona in umore pessimo, quello che si appresta ad affrontare la Juventus. Pesante ko nel Clasico: erano quattro anni che i blaugrana non perdevano in casa contro il Real Madrid. Non basta la rete di Ansu Fati, che è entrato nella storia di questa sfida essendo il primo minorenne andato in gol in un Barça-Real. Ma la classifica piange, perché già una settimana prima era arrivato il ko contro il Getafe. Dodicesimo posto in classifica anche se sono due le partite da recuperare.

Vittoria di misura della Dinamo Kiev in casa contro l'Oleksandriya. Popov segna dopo un solo minuto di gioco e tanto basta agli uomini di Mircea Lucescu, ora solitari al comando della classifica grazie al pari dello Zorya, fermato dallo Shakhtar Donetsk.

Successo del Ferencvaros contro l'Ujpest grazie alle reti di Nguen e Somalia. La squadra di Sergiy Rebrov è al comando del campionato ungherese avendo vinto cinque partite, pareggiandone una. +1 sul Fehervar ma c'è ancora una partita da recuperare che può permettere ai biancoverdi di allungare.