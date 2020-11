Juventus, Locatelli è l'obiettivo numero uno: prezzo in ascesa ma rapporti tra club ottimi

vedi letture

Manuel Locatelli è l'obiettivo numero uno del mercato della Juventus in vista della prossima stagione con Pirlo che è letteralmente "pazzo" per il giocatore del Sassuolo. Il club neroverde lo valutava 30/35 milioni di euro in estate ma è chiaro che grazie al rendimento del giocatore e in vista anche dell'Europeo, il prezzo sia destinato a salire. Il Sassuolo non lo lascerà partire a gennaio, ma i bianconeri si stanno già portando avanti in vista dell'estate, puntando anche sull'ottimo rapporto tra club per avvantaggiarsi rispetto alle potenziali concorrenti. A riportarlo è Tuttosport.