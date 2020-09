Juventus, lunedì l'addio di Khedira. E se parte Douglas Costa, c'è un piano per Federico Chiesa

Lunedì dovrebbe avvenire la terza risoluzione consensuale del mercato della Juventus: accordo molto vicino con Sami Khedira per la tanto attesa separazione. Secondo Sky, si cercherà anche una soluzione per Douglas Costa, c'è qualche sondaggio in Bundesliga. C'è un piano per arrivare a prendere Federico Chiesa nella testa di Paratici: la Fiorentina è anche disposta a parlarne, ma si deve presentare con una offerta adeguata.