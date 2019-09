Juventus, Mandzukic dice a no 7 milioni dal Qatar. Aspetta lo United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il no al Qatar ha una spiegazione molto semplice secondo il Daily Mail: Mario Mandzukic spera ancora nella Premier League, in particolare nel Manchester United. Era di ben sette milioni l'offerta proveniente dall’Al-Rayyan, ma il croato ha ancora voglia di calcio ad alto livello e con i Red Devils che in campionato fanno fatica col solo Rashford, la pista United per gennaio sembra essere più che mai aperta. D'altronde Sarri ha dimostrato di non considerarlo al pari dei compagni, tanto che nelle ultime tre il croato non è stato neanche convocato.