Ore decisive per il futuro di Mario Mandzukic. Ha detto di no al Manchester United al gong e ora aspetta la Bundesliga. Siamo al dentro o fuori in tempi brevissimi con il Bayern Monaco, spiega Tuttosport oggi in edicola: la Juventus vuole capire se sia fattibile addirittura nel giro di 24-48 ore per salutare l'ariete croato.