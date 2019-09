© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l’esclusione eccellente dalla liste di Champions League, arriva anche la prima non convocazione in campionato: Mario Mandzukic non farà parte della truppa bianconera che questo pomeriggio sfiderà la Fiorentina. Il croato - si legge sulle pagine di Tuttosport - starebbe riflettendo l’addio insieme con il suo procuratore Ivan Cvjetkovic: la pista più concreta di mercato è il Qatar. Alla Juventus e al giocatore è arrivata una proposta importante, ma nelle ultime ore sarebbe arrivata anche un'offerta dalla MLS.