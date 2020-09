Juventus, Mendes vuole portare Douglas Costa agli Wolves: Chiesa o El Shaarawy al suo posto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Douglas Costa si avvicina alla Premier League e si allontana dalla Juventus grazie alla regia di Mendes. L'agente portoghese sta cercando di accelerare per la cessione dell'esterno al Wolvehampton dopo avergli fatto posto grazie alla cessione di Diogo Jota al Liverpool. Se l'affare dovesse andare in porto, ecco che i bianconeri andrebbero a cercare un esterno offensivo per sostituirlo. Federico Chiesa è il primo in lista, poi c'è El Shaarawy, senza scordarsi di Ferreira Carrasco che però è più complicato anche perché Paratici vorrebbe puntare su un italiano.