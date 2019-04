Juventus, mercato alle porte: con l'Inter c'è qualche osservato speciale

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus torna oggi alla Continassa. Al lavoro, in vista del prossimo match con l’Inter, sabato sera a San Siro. Un match fondamentale per i nerazzurri, in piena bagarre per la qualificazione alla prossima Champions League. Mentre i bianconeri hanno già messo in tasca lo Scudetto e non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione.

Sarà un confronto tra Paulo Dybala e Mauro Icardi: negli ultimi mesi si è parlato di un possibile scambio tra i due, salvo poi ritrattare per dinamiche completamente diverse. “Dybala resta con noi” ha ribadito Fabio Paratici, che qualche mese fa aveva svelato come il colpo Icardi – la scorsa estate – era stato immaginato solo per destabilizzare in estate i rivali di sempre.

Icardi, per caratteristiche, potrebbe essere l’attaccante ideale per far coppia con Cristiano Ronaldo. Anche se, al momento, il club bianconero sembrerebbe intenzionato a puntare su altri versanti. Osservato speciale del match potrebbe essere Skriniar: la Juve cerca un difensore navigato, magari già conoscitore del campionato italiano, che potrebbe dare garanzie a livello europeo insieme a Bonucci e Chiellini. Situazione da monitorare.

Intanto i bianconeri nelle prossime ore torneranno al lavoro in vista del match. Previsto il rientro di Chiellini, l’unico che l’infermeria riuscirà a restituire in questo finale di stagione. Mentre si attendono lumi su Khedira, che ha già annunciato la decisione di sottoporsi a intervento chirurgico per risolvere le problematiche relative al ginocchio.