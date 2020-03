Juventus-Milan, deciderà Ronaldo se prendere parte al match oppure no

"Quando Ronaldo tornerà dal Portogallo ci dirà quali sono le sue sensazioni". Maurizio Sarri ha rilasciato questa dichiarazione a domanda precisa a proposito del possibile impiego di CR7 contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia che si giocherà domani sera. Il portoghese, è volato con urgenza in Portogallo perché la madre è stata colpita da ictus e dunque oggi non si è allenato con i compagni. Deciderà in prima persona l'attaccante bianconero se tornare in tempo per il match ed essere regolarmente in campo oppure se prolungare la permanenza in patria per stare vicino alla madre a seconda delle sue condizioni di salute.