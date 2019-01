© foto di Insidefoto/Image Sport

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è intervenuto prima del match contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport:

Con Allegri avete vinto tanto, ma è arrivata soltanto una sola Supercoppa. "Le finali sono imprevedibili, due le abbiamo perse ai calci di rigore. Abbiamo affrontato sempre avversari all'altezza, come stasera lo sarà il Milan. Ora saranno le due squadre che dovranno dare spettacolo, siamo stati accolti davvero bene".

Vicenda Higuain: qual è la posizione della Juventus? "Non ha importanza, non è giusto parlare di Higuain. Non sarebbe rispettoso sia per lui che per la squadra. Da domani si potrà parlare".