Juventus, Nedved: "Ronaldo? È presto per dirlo, siamo fiduciosi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Empoli: "Ci teniamo molto a Kean, sta facendo ottime cose. A 19 anni sta facendo molto bene. Stiamo facendo passi avanti bisogna proteggerlo perché è giovane".

Siete in attesa per quanto riguarda Cristiano Ronaldo? "È presto per dirlo, siamo fiduciosi. Lui sta facendo molto, dobbiamo proteggere anche lui. Dobbiamo far scendere in campo giocatori al 100%".

L'attenzione di tutti oggi è su Paulo Dybala. "È un giocatore importante, anzi importantissimo. Ovviamente il mister sta facendo delle scelte e sta facendo un ottimo turnover, è stato fantastico in questa cosa. Noi vogliamo vincere adesso le partite di campionato prima della Champions League".