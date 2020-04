Juventus, niente addio: De Ligt blindato e con un futuro a lungo in bianconero

"Il Real Madrid vuole Matthijs de Ligt". Possibile, probabile. Una voce, però, che in casa Juventus viene derubricata come una semplice chiacchiera di mercato destinata a restar tale. Pagato la scorsa estate 75 milioni di euro più 10,5 di oneri accessori per strapparlo all'Ajax, dopo un inizio a luci alterne, il centrale è tornato sugli standard attesi. L'infortunio di Giorgio Chiellini è stato il fattore che ne ha accelerato l'inserimento, mentre nelle idee del club e anche del giocatore c'era un percorso certamente più graduale, anche al fianco del centrale livornese. De Ligt, poi, col passare delle settimane, si è confermato su standard di assoluto livello, fattore che in casa bianconera non è stato mai messo in dubbio anche durante i periodi più complicati. Niente addio: il contratto fino all'estate del 2024 per l'olandese è il primo passo per un futuro bianconero insieme. Nonostante la volontà del Madrid.