Juventus, niente risoluzione per Khedira: vuole tutto l'ingaggio per andarsene

La Juventus spinge per arrivare alla risoluzione del contratto con Sami Khedira, ma il centrocampista tedesco non ha nessuna intenzione di lasciare il club bianconero gratuitamente, chiedendo i 6 milioni di ingaggio che avanza in vista dell'ultimo anno di contratto oltre agli 1,25 milioni che dovrà ricevere come quota congelata in emergenza Coronavirus. Il braccio di ferro continua e non appare decisamente in via di definizione positiva. A riportarlo è Il Corriere di Torino.