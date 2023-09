Juventus, nome nuovo per il centrocampo: Giuntoli studia il talento del Salisburgo Kjaergaard

Il mercato è chiuso, ma le società di calcio non sono mai ferme. Vale anche per la Juventus, con Cristiano Giuntoli che sta già programmando le prossime sessioni. E ha puntato il mirino su un giovane talento del Salisburgo e della nazionale danese U21.

Si tratta di Maurits Kjaergaard, centrocampista classe 2003 che col sodalizio della Red Bull ha già disputato due campionati, l'ultimo da titolare, e ben 6 presenze in Champions League. Come riferito da TuttoJuve.com, Kjaergaard potrebbe rappresentare il classico colpo in ottica futura da attuare nella sessione invernale di calciomercato.