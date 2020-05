Juventus, non solo America per Higuain: Newcastle e Wolves sono interessati

Secondo quanto riportato da Tuttosport, viste le difficoltà economiche per arrivare a Gonzalo Higuain da parte del River Plate e visto che la pista che porta in MLS ancora non scalda il cuore dell'argentino della Juventus, si sta facendo largo un'ipotesi che potrebbe riportare il Pipita in Premier League. Newcastle e Wolverhampton sono interessate all'attaccante ed entrambi i club potrebbero mettere sul piatto un'offerta intrigante oltre a un progetto ambizioso per proseguire l'esperienza in Europa.