Juventus, occhi in casa Salisburgo: nel mirino c'è anche Szoboszlai

La Juventus guarda in casa Salisburgo e non solo per Haaland, enorme attaccante norvegese. Ma anche per Dominik Szoboszlai, talento ungherese che nell'estate del 2018 era stato oggetto di un sondaggio da parte dei bianconeri. La prossima estate il magiaro spiccherà il volo, su di lui c'è anche l'Inter, per un altro derby d'Italia sul mercato dopo i tanti già visti durante la scorsa estate. A riportarlo è Tuttosport.