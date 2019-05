Juventus, oggi la ripresa: si lavora per il nuovo allenatore

Fonte: inviato a Torino

“Come si rende vincente una squadra? Non lo so, dovete chiedere a mister Allegri” risponde Miralem Pjanic, nel corso di un evento commerciale che si è tenuto ieri pomeriggio all’Allianz Stadium. “Lui è molto bravo e gli faccio i complimenti per quello che ha fatto alla Juventus” prosegue il centrocampista bosniaco, volontariamente distaccato dalle voci impazzite sul nuovo allenatore bianconero.

Il sogno Guardiola, definito informalmente quasi da psicosi dai vertici societari della Continassa, trova duro riscontro dalle dure smentite di ieri pomeriggio di un membro del cda del Manchester City, Alberto Galassi. Il dirigente del club inglese ha pure svelato un retroscena: una chiacchierata con Nedved per commentare, e sorridere, dei continui accostamenti del loro allenatore alla panchina bianconera.

Nel frattempo Paratici continua a lavorare sottotraccia: la sensazione è che per ufficializzare la guida tecnica la Juve aspetterà i primi giorni di giugno, dunque la disputa delle finali delle competizioni europee. I profili più accreditati restano Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino, che la prossima settimana giocheranno rispettivamente le finali di Europa League alla guida del Chelsea e di Champions League alla guida del Tottenham. L’altra pista che tiene il passo, al netto delle smentite dal versante Lazio, è quella che porta a Simone Inzaghi.

Si vedrà. Per adesso c’è solo da attendere l’ultima partita del campionato, domenica a Marassi contro la Sampdoria, e dunque chiudere definitivamente il ciclo Allegri. Oggi in programma la ripresa degli allenamenti, che saranno aperti al J Members. Come la scorsa settimana, sarà una bella occasione per vivere due ore a contatto con i propri beniamini.