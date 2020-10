Juventus, oggi nuovo tampone per Cristiano Ronaldo. Contro lo Spezia rientrerà Chiellini

vedi letture

Nella giornata di oggi Cristiano Ronaldo verrà sottoposto a un nuovo tampone che potrebbe renderlo disponibile per la sfida contro lo Spezia di domenica alle 15. Intanto il portoghese, sul suo profilo Instagram ha postato una foto scrivendo "kaizen philosophy", ovvero una filosofia che significa "cambiare in meglio". Le buone notizie per Pirlo arrivano invece da Giorgio Chiellini, che sarà a disposizione per la trasferta di Cesena.