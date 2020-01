© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Appuntamento a oggi pomeriggio alla Continassa: Maurizio Sarri riprenderà il filo di un discorso che domenica al San Paolo s’è bruscamente interrotto non senza spargimento di dubbi nella mente del tecnico bianconero. L'allenatore, rivela Tuttosport, avrà da oggi l’opportunità di confrontarsi con i suoi ragazzi nel tentativo di capire come evitare quei cali di tensione che hanno colpito gli juventini due giorni fa. Non è stata la prima volta in stagione - in Supercoppa era accaduto qualcosa di simile - ma ora vanno trovate le contromisure.