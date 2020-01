Juventus, Paratici: "Dopo Kulusevski mercato chiuso. Emre Can resta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Abbiamo fatto un grande acquisto, un grande sforzo da parte della società per accaparrarci un giovane che per noi è di grande avvenire. Credo che per gennaio finisca qui". Parole e pensieri di Fabio Paratici, dirigente della Juventus che ha parlato ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro il Cagliari.

Avete avuto la tentazione di portare Kulusevski subito alla Juventus?

"Ci sarebbe piaciuto portarlo subito alla Juve, ma i patti erano chiari fin dall'inizio della trattativa. Siamo contenti così, sapevamo sarebbe rimasto al Parma. E' un giocatore importante per la Juve del futuro, siamo molto contenti di questa operazione".

Non succederà nulla anche in caso di addio di Emre Can?

"Mi sento di escludere l'addio di Emre Can, rimane con noi. A livello internazionale è uno dei giocatori più ambiti, ma credo possa essere importante per il nostro progetto".

A che punto è Rabiot?

"E' arrivato dopo otto mesi di inattività. E' normale che anche solo fisicamente dovesse adattarsi. Un pochino ha pagato, ma quando ha giocato ha sempre fatto gare interessanti, prima della Supercoppa ha giocato con continuità e bene. Siamo fiducioso, è un giocatore importante ed è una sicurezza, non un dubbio o un punto di domanda".

Un Ramsey che sta bene è titolare della Juve?

"Vale per Ramsey ma non solo. Abbiamo una rosa importante, competitiva, e ogni partita bisogna fare delle scelte. E' giusto così, se vogliamo competere ad alto livello è giusto avere una rosa così".