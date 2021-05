Juventus, Paratici non voleva Donnarumma. Ora Nedved è lo sponsor numero uno

Nedved è uno dei primi sponsor di Gigio Donnarumma in bianconero. Con l'arrivo di Allegri, rispetto agli ultimi mesi sotto la guida di Paratici, torna prepotentemente di moda il nome del portiere, che a questo punto avrebbe la strada spianata per l'approdo alla Continassa. Discorso simile per Calhanoglu, anche lui in scadenza col Milan e pronto a trattare con la Vecchia Signora. A riportarlo è La Repubblica.