Ufficiale Feralpisalò, Legati nuovo responsabile del Settore giovanile gardesano

Appese le scarpette al chiodo, inizia sempre una nuova carriera, che può prevedere anche un 'cambio di ruolo' dopo una prima stagione dietro la scrivania. E così, con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, la Feralpisalò si dice "lieta di comunicare di aver affidato a Elia Legati il ruolo di responsabile del Settore giovanile. Ad Elia, che da oltre sei anni incarna lo spirito dei Leoni del Garda, già capitano e direttore tecnico della Prima squadra, l'augurio di un proficuo lavoro in questa nuova sfida professionale.

Il club comunica altresì che non proseguirà il rapporto di collaborazione con l’avv. Pietro Lodi".

Seguono poi le parole del presidente gardesano Giuseppe Pasini: "Si chiude un percorso importante, durante il quale sono stati compiuti molti passi avanti per i nostri ragazzi: le vittorie sul campo con la Primavera, la crescita continua delle altre categorie e lo sviluppo del progetto “Senza di e che gioco è?” a Pietro auguriamo il meglio per il futuro e lo ringraziamo per l’impegno e la professionalità dimostrata. E auguro ad Elia, capitano della storica promozione in B ed emblema dell’identità Verdeblù, di lavorare al meglio per restituire ai nostri giovani e alle loro famiglie competenza, sensibilità, visione e attaccamento”.