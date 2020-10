Juventus, Paratici pronto a dire addio: la Roma gli proporrà un triennale da 2 milioni a stagione

Fabio Paratici è ancora al centro delle polemiche in casa Juventus per aver preferito occupare la casella degli extracomunitari con l'acquisto di McKennie piuttosto che puntare su Luis Suarez. Per questo il suo futuro in bianconero non è certo e la Roma è pronta ad approfittarne. Il prossimo 15 ottobre potrebbe arrivare l'addio dalla Vecchia Signora e Fienga ha proposto il suo nome al presidente Friedkin. Per lui potrebbe essere già pronto un accordo da 2 milioni a stagione per tre anni, con i primi contatti già avviati direttamente a margine della sfida tra i due club finito 2-2 sul campo dell'Olimpico. A riportarlo è Il Messaggero.