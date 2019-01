Juventus, Paratici resta vigile su Marcelo e Jordi Alba

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus resta vigile su Marcelo (30) e su Jordi Alba (27). L'edizione odierna di Tuttosport scrive che l'esterno del Real Madrid ha già espresso in estate la voglia di salutare la Spagna per raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino, con i bianconeri disposti ad accontentare il brasiliano e di metterlo alla corte di Max Allegri nei prossimi mesi. Tutto ciò nonostante il recente rinnovo di Alex Sandro (27), nel mirino delle big di Premier League che potrebbero presentare ricche offerte. Sullo sfondo per i campioni d'Italia c'è anche l'esterno ex Valencia, tra i partenti in casa Barcellona.