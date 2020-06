Juventus, per arrivare a Kaio Jorge serve fantasia: Paratici non molla

Il ds della Juventus Fabio Paratici non molla il talentuoso 18enne del Santos Kaio Jorge, che piace molto anche a Milan, Chelsea e Bayer Leverkusen. Il club brasiliano non abbassa le pretese economiche: vuole 30 milioni di euro che non sembrano essere trattabili. Per questo il dirigente bianconero sta cercando delle strade alternative e fantasiose per arrivare a ottenere comunque il cartellino del calciatore. La prima è quella del prestito biennale, la seconda quella di trovare un altro club con cui concludere l'operazione in sinergia. Due strade che per il Santos sono comunque percorribili. A riportarlo è Tuttosport.