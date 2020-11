Juventus, per il centrocampo si insiste su Gravenberch: le alternative sono "made in Italy"

Un centrocampista per Andrea Pirlo. La Juventus è già al lavoro per cercare di regalare un nuovo innesto al suo tecnico per rinforzare il pacchetto di mediana. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri vorrebbero provare a bussare alla porta di Mino Raiola sia per Paul Pogba sia per il talento 18enne dell’Ajax Ryan Gravenberch, giocatore che sembra aver convinto tutti alla Coninassa. L'idea sarebbe quella di replicare l’operazione De Ligt acquistando un giocatore di valore e di prospettiva. Le alternative al gioiellino olandese del 2002 sarebbero entrambe "made in Italy", ovvero Manuel Locatelli del Sassuolo o Nicolò Rovella del Genoa.