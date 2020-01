© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Gli inquietanti risultati economici della Juventus" titola oggi RMC Sport secondo la quale il club non rispetterebbe i parametri del Fair Play Finanziario. Tanto emergerebbe da un rapporto di KPMG sulle squadre vincitrici dei migliori 8 campionati europei, tra cui oltre ai bianconeri Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcellona, Bayern, Ajax, Benfica e Galatasaray.

Secondo la società di revisione e consulenza il rapporto salari/ricavi non soddisfa i parametri del Fair Play Finanziario. La soglia oltre la quale non si può andare è del 70% e quella della Juventus sarebbe del 71%. "È l'unico club in questa situazione. Anche il Barcellona, da tempo sospettato di non rispettare questa soglia, adesso è al 69%" sottolinea RMC Sport.