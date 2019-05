© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri sembra essere il candidato principale alla successione di Massimiliano Allegri in casa Juve: il suo destino, si scrive in Inghilterra, sarà più chiaro dopo la finale di Europa League del 29 maggio che vedrà i Blues sfidare l'Arsenal a Baku ma i rapporti tra Sarri e la società non sembrano essere certo dei migliori. Secondo le ultime indiscrezioni del Telegraph, il Chelsea non si opporrà di certo al suo addio, avendo già Lampard pronto come sostituto. Il club inglese però vorrebbe almeno 5 milioni di euro come compenso per lasciarlo andare prima della fine del contratto.