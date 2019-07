© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Perin è in uscita dalla Juventus. Il portiere sembrava destinato al Benfica ma la situazione al momento attraversa una fase di stallo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i lusitani vorrebbero l’estremo difensore laziale a gennaio dopo che si è curato in Italia ma i bianconeri non vorrebbero ridiscutere i vecchi accordi. In caso di rottura ci sarebbero però da monitorare la situazione del Monaco.