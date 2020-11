Juventus, Pirlo si coccola Morata: "Era l'attaccante che cercavamo e ce lo teniamo stretto"

vedi letture

Il tecnico Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Juventus Tv dopo la vittoria contro il Ferencvaros per 4-1: “Bisognava vincere, era fondamentale per il nostro cammino. Abbiamo fatto una buona partita, ma potevamo fare meglio perché siamo stati un po' superficiali in fase di impostazione. Dopo il primo gol ci siamo un po' adagiati pensa pensando che tutto fosse facile, ma nella ripresa ci siamo dovuti risvegliare per ottenere questi tre punti. - continua Pirlo parlando dei due attaccanti in gol questa sera - Morata? È un giocatore che sta bene fisicamente e mentalmente,. Era il giocatore che cercavamo e ce lo teniamo stretto anche perché è molto utile anche nella fase difensiva. Dybala? Era importante che si sbloccasse dopo un momento un po' difficile e l’infortunio, sta cercando la condizione migliore e questi gol gli saranno molto d’aiuto”.