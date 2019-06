Juventus, Pogba può arrivare grazie all'aiuto dello sponsor

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime su Paul Pogba e la Juventus direttamente dal Corriere dello Sport. Il club bianconero - si legge - conta su una spinta in più dallo sponsor Adidas (di cui il giocatore è testimonial) per coltivare quello che sembra un sogno comunque complicato. Il centrocampista francese ha un contratto per altre due stagioni col Manchester United, scadenza 2021 a 15 milioni di euro a stagione, e ha chiesto un congruo aumento per prolungare. Sapendo che alle spalle ha sia la Juve che il Real Madrid.

L'impegno Adidas - L’accordo con la Juve - riporta sempre il Corriere dello Sport - scadrà il 30 giugno 2027, prevede un totale di 408 milioni di euro (che sarebbero circa 51 a stagione), ora ci sarebbe la volontà di allargare i cordoni per provare a raggiungere il sogno. E’ un’operazione non semplice, ma la mano tesa dallo sponsor è un fatto da tenere in considerazione. Un alleato in più per muoversi eventualmente meglio all'interno di una trattativa piena di insidie.