Juventus, pressing su Zaniolo e ansia Roma: Paratici studia le mosse

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus non abbassa il pressing intorno al nome di Nicolò Zaniolo, anche se il momento in casa Roma pare essere molto complicato per parlare con serenità di calciomercato. Nel caso in cui il club romanista riesca a cedere Dzeko all'Inter e Manolas al Napoli, allora potrebbe anche avere più forza per trattenere il proprio gioiello, ma i bianconeri non hanno intenzione di mollare il colpo.

Contropartite per ingolosire - Paratici è pronto a trattare la cessione di Perin e Higuain per arrivare al centrocampista della Nazionale U21. Ovviamente il ragazzo è concentrato sulla maglia azzurra, ma nelle prossime settimane non è da escludere che la Juve alzi il tiro per provare a convincere Pallotta a lasciarlo partire. A riportarlo è Tuttosport.