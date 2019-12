© foto di Federico Gaetano

L'annuncio arriva direttamente dalla Juventus che tramite il proprio account Twitter riferisce di un problema fisico per Wojciech Szczesny che dunque non farà parte della squadra che affronterà questo pomeriggio l'Udinese. Il portiere polacco ha sentito un lieve fastidio alla spalla destra e, per precauzione, resterà a riposo in occasione del match di oggi alle 15. Al suo posto è stato convocato Mattia Perin.