Juventus, pronto un budget di 60 milioni. Koopmeiners il chiodo fisso, Veiga la novità

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla della Juventus e del budget di partenza per la campagna acquisti estiva: 60 milioni di euro. Una cassaforte già aperta che però potrebbe e in certi casi dovrebbe essere arricchita da una serie di introiti prevedibili o addirittura previsti. Due le variabili all’orizzonte, da sommare ai ricavi della qualificazione alla Champions 2024-2025, ormai anche a prova di scaramanzia: le cessioni; il Mondiale per Club 2025 in programma negli Stati Uniti.

A centrocampo resiste la candidatura di Teun Koopmeiners, 25 anni, l’olandese che vola nei sogni di Giuntoli dai tempi di Napoli. Da quando giocava nell’AZ: vale una quarantina di milioni, certo, ma è un chiodo fisso. Gabri Veiga: ad agosto il centrocampista spagnolo, 21 anni, preferì l’Al-Ahli al Napoli, ma l’impressione è che tornerà sul mercato.

In attacco un colpo a zero si chiama Felipe Anderson, 30 anni, in scadenza con la Lazio. E per il resto tutto dipende da Vlahovic, contratto fino al 2026 e ingaggio a scalare fino all’ultimo step da 12,5 milioni. Dusan ha una valutazione di partenza molto alta, 70-80 milioni, ma com’era la storia degli allenatori? A volte esistono i sondaggi esplorativi (bolognesi): e Joshua Zirkzee ogni tanto accende le fantasie di Giuntoli.