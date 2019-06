© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Juan Guillermo Cuadrado potrebbe essere lontano da Torino. L'esterno colombiano, reduce da un grave infortunio al ginocchio, piace infatti ad almeno quattro club tra Italia e Spagna, coi bianconeri che in queste prime settimane di mercato valutano dunque la sua cessione.

La Juve fissa il prezzo - La richiesta della 'Vecchia Signora' per far partire Cuadrado è di almeno 20-25 milioni di euro, un sacrificio sicuramente alla portata per le sue pretendenti Milan, Inter, Siviglia e Valencia. Molto però - sottolinea oggi il Corriere dello Sport - dipenderà dalle valutazioni del nuovo allenatore Maurizio Sarri, che potrebbe decidere invece di sfruttare la grande duttilità tattica dell'ex Chelsea e Fiorentina all'interno del suo progetto tecnico.