Ancora lavoro differenziato per Aaron Ramsey. Il gallese non ha lavorato con il resto del gruppo sui campi innevati alla Continassa ed è per questo che domani, in attesa del tridente, Higuain, Cristiano Ronaldo, Dybala, si rivedrà ancora Federico Bernardeschi nel ruolo di trequartista. Il gallese dovrebbe tornare mercoledì a Genova contro la Sampdoria nell'anticipo dell'ultia giornata del 2019, una prova generale per la Supercoppa italiana del 22 dicembre. A riportarlo è Tuttosport.