© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domenica da juventino per Aaron Ramsey? Come riporta La Gazzetta dello Sport, già oggi il centrocampista in scadenza con l'Arsenal potrebbe infatti svolgere le visite mediche che precedono la firma sul suo nuovo contratto coi bianconeri. Almeno la prima parte dei test, senza muoversi neanche da Londra. Ramsey - scrive la rosea - potrebbe essere raggiunto proprio in queste ore da una delegazione della Vecchia Signora per sottoporsi in un luogo top secret alle visite mediche senza bisogno di volare in Italia.