Juventus, rivale in meno per la corsa a Pogba. In estate vuole cambiare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus ha un rivale in meno nella corsa a Paul Pogba. Il francese, l'ex probabilmente più in vista degli ultimi anni, ha sempre attirato l'interesse del Real Madrid che, però, ora pare avere in casa il centrocampista che fa al caso suo: si tratta di Federico Valverde, rinnovo fino al 2025 e clausola da 750 milioni di euro. Pogba però ha deciso di lasciare il Manchester United a giugno, mentre la Juve vuole riportarlo a Torino. Qualche mese fa lo United si è messo di mezzo, impedendone l'addio. Il contratto scade nel 2021 e il comportamento dei Red Devils dovrà essere meno intransigente.