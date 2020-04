Juventus, River Plate o Los Angeles Galaxy nel futuro di Higuain

Quale futuro per Gonzalo Higuain? Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il futuro dell'argentino, che ha ancora un anno di contratto con la Juventus, potrebbe essere lontano dai bianconeri. Oltre alla romantica ipotesi di un ritorno al River Plate, non è da escludere un'esperienza in MLS. A Los Angeles sono abituati alle grandi firme (da Beckham a Ibrahimovic) e l’allenatore Guillermo Barros Schelotto nei giorni scorsi ha detto che il Pipita sarebbe un sogno per i Galaxy.