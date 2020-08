Juventus-Roma, formazioni ufficiali: Sarri schiera tre U23 dal 1'. Kalinic al posto di Dzeko

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Roma, gara valida per l'ultima giornata del campionato di serie A. Bianconeri già campioni d'Italia, la Roma è matematicamente quinta. Mister Sarri pensa già alla sfida di Champions League con il Lione e schiera tre giocatori della Juventus U23, uno per reparto: in difesa c'è Frabotta, a centrocampo Muratore, in attacco Zanimacchia. Nella Roma troviamo il giovane Fuzato fra i pali, a centrocampo c'è Villar con Cristante. Davanti Kalinic prima punta, supportato alle spalle da Zaniolo e Perotti.

Juventus 4-3-3: Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Frabotta; Rabiot, Muratore, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia.

Roma 3-4-2-1: Fuzato; Fazio, Ibanez, Smalling; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.