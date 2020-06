Juventus, Sarri: "Col Milan non abbiamo dato tutto perché non ce n'era bisogno"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, valida per la finale di Coppa Italia, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato anche della semifinale contro il Milan di venerdì scorso: "Abbiamo fatto la prima mezz'ora molto bene, anche in parità numerica avevamo la supremazia, grazie alla cattiveria. Poi la partita è stata condizionata da molti fattori: la condizione fisica, le poche difficoltà che il Milan poteva portarci e il risultato a nostro favore. Per questo non siamo andati al massimo, c'erano tutti i presupposti per andare in finale senza spendere tutto".