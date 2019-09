© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finalmente è in arrivo l'esordio di Maurizio Sarri: domani, alle 12.30, il tecnico ex Napoli terrà la sua prima conferenza stampa da tecnico della Juventus (LIVE su TMW a partire dalle 12.15), dopo la presentazione dello scorso giugno. E il giorno dopo, guarito dalla polmonite che lo ha costretto a saltare Parma e Napoli, sarà alla guida della sua nuova squadra in panchina, nella prima gara della terza giornata di Serie A, Fiorentina-Juventus.