Juventus, Sarri: "Gara di ottimo livello con qualche errore di mentalità"

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di JTV dopo il successo sul Bologna: "Una partita di ottimo livello con dentro qualche errore di mentalità, come dopo il vantaggio - sottolinea TuttoJuve.com -. Abbiamo fatto molto bene nei primi 20 minuti del primo tempo, ma dopo il vantaggio siamo andati in modalità gestione della partita e non in modalità chiudiamo la partita. E questo mi è piaciuto poco. Nella parte finale della partita, dopo un secondo tempo completamente dominato, abbiamo fatto 3-4 erroracci che secondo me sono un misto tra errori tecnici ed errori di superficialità. E' una squadra che nelle ultime 2-3 partite sta muovendo la palla con una velocità superiore rispetto a prima e questo chiaramente ci dà una maggiore fluidità e ci dà una maggiore sensazione di pericolosità. Non soltanto una sensazione, ci rende più pericolosi. Bisogna fare attenzione perchè il confine tra un palleggio di sostanza e di pericolosità e un palleggio effimero, fine a stesso e pericoloso, a volte è sottile. La cosa più bella? Il fatto che a fine partita i giocatori mi hanno detto che a un certo punto in campo si divertivano veramente".