Il gol di Federico Santander sarebbe stato regolare? Una domanda comprensibile, perché anche in presa diretta la posizione del paraguaiano (sulla rovesciata, non sul primo colpo di testa) sembrava sospetta. Il miracolo di Buffon ha evitato sia il VAR che la necessità di una moviola successiva, ma Maurizio Sarri, allenatore della Juve, fuga subito il dubbio ai microfoni di DAZN nel post partita del 2-1 sul Bologna: "L'occasione era invalidata dal fuorigioco, l'abbiamo rivista ora e non sarebbe stata convalidata l'eventuale segnatura. Abbiamo fatto bene, ma non bisogna gestire troppo perché all'ultimo minuto si possono mettere in discussione partite gestite in sicurezza. Nel secondo tempo c'erano tutti i margini per chiuderla".