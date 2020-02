vedi letture

Juventus, Sarri: "In Italia siamo obbligati a vincere, in Europa no. La finale è un sogno-obiettivo"

Intervistato da Sportmediaset il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato della sfida di Champions League contro il Lione di domani e di quella contro l’Inter in campionato che si giocherà a porte chiuse: “Sento maggiori responsabilità in Italia dove siamo obbligati a vincere anziché in Europa dove la vittoria finale è un sogno-obiettivo. Se lo coroni è un'estasi, altrimenti è stato stato un bel viaggio. In Champions League ci sono 10-12 squadre che hanno come obiettivo la vittoria finale, alcune più forti di noi, ma per il panorama attuale del calcio italiano è difficilissimo vincerla. - continua Sarri parlando poi del campionato - Se Juve-Inter a porte chiuse allora anche tutte le altre di Serie A. Perché se ci sono motivi di salute pubblica sono naturali, perché non è pensabile che a Roma, Bologna o Palermo non ci siano 2-300 persone che lavorano a Milano durante la settimana. Se questo motivo è preponderante deve valere per tutta la Serie A".