Juventus, Sarri: "Pjanic non stava bene. A Milano ci siamo spenti, non era problema fisico"

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato al termine della sfida pareggiata contro l'Atalanta. "Pjanic non stava benissimo e siamo andati a fare scelte diverse perchè non volevo correre il rischio di un infortunio muscolare. Io non ho nessun dubbio che non abbiamo avuto un problema fisico a Milano, è stato uno spegnimento. E' stato un problema mentale e stasera eravamo dal punto di vista fisico rispetto a Milano ma siamo andati molto bene a livello di tenuta perchè la squadra nella ripresa era brillante"