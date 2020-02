vedi letture

Juventus, Sarri: "Pjanic potrebbe giocare. Non abbiamo deciso se portare Douglas Costa"

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Lione valida per l'andata degli ottavi di Champions League:

Domani avrà tutti a disposizione, era un obiettivo a questo punto della stagione?

"Sì era un obiettivo, sono tutti disponibili, clinicamente guariti anche se qualcuno ha bisogno di tempo per il 100% della condizione. Tutti però si possono allenare".

Douglas Costa potrebbe essere pronto per andare in panchina?

"Non abbiamo ancora deciso se portarlo in panchina, ma in questo ciclo, con tante sfide importanti e tutte ravvicinate, se non è questa, potremmo usarlo alla prossima partita".

Pjanic invece come sta?

"Sta piuttosto bene. Ha avuto un periodo di inattività limitato e per questo potrebbe essere in condizione di giocare anche domani".

Che squadra è il Lione?

"E' una buona squadra che ha peccato di continuità in questa stagione. Domani però faranno sicuramente la partita. Ha qualità e ha giocatori molto tecnici e veloci. E' una squadra pericolosa e le partite in Champions sono tutte difficili e non potevamo aspettarci una partita semplice".