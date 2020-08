Juventus, Sarri potrebbe non essere l'unico a pagare. Anche Paratici a rischio

Secondo quanto rivela Sky, la rivoluzione di Andrea Agnelli non riguarderebbe solo Maurizio Sarri, il suo esonero è infatti atteso a minuti anche a livello ufficiale. Potrebbe pagare anche Fabio Paratici, uomo mercato della Juventus che ha scelto in prima persona Sarri come erede di Allegri, in virtù dell'anno non eccezionale dei bianconeri, con le quotazioni di Federico Cherubini in grande ascesa. L'attuale direttore sportivo bianconero infatti avrebbe difeso anche oggi l'operato del tecnico, non ritenendolo il principale protagonista del flop europeo di Ronaldo e compagni.