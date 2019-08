© foto di Chiara Biondini

Cambia radicalmente la versione dei giornali riguardo il futuro prossimo di Maurizio Sarri: probabilmente non sarà in panchina a Parma, rischia anche di saltare la sfida con il Napoli allo Stadium del 31 agosto, ma non c’è ansia, la situazione è sotto controllo e, anzi, il tecnico scalpita per tornare attivo al cento per cento. Il consiglio è di prenderla con calma anche nella fase di convalescenza. Sarà dura nel caso di Sarri, che non vorrebbe neppure saltare la trasferta di Parma, ma i medici che lo stanno seguendo faranno il possibile perché il tecnico non esageri.

A Parma in panchina ci sarà Martusciello - Gli allenamenti saranno seguiti in campo dal suo fidatissimo secondo Giovanni Martusciello: sarà lui a dirigere la squadra sabato sera a Parma. La polmonite del tecnico è di tipo batterico, non virale. Quindi non si trasmette e quindi non c’è il rischio di contagio con la squadra o con lo staff. Nel corso del pomeriggio il mister ha ricevuto la telefonata di Andrea Agnelli e i messaggi di numerosi giocatori, evidenzia Tuttosport.