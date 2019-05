© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sfida di altissimo livello tra Chelsea e Arsenal, ma anche la voglia di vedere da vicino il lavoro di Maurizio Sarri spingeranno Andrea Agnelli a partire per Baku, "scomoda" sede della finale di Europa League: il numero uno della Juventus andrà in Azerbaigian con la voglia di tornare a Torino forte di un accordo con Chelsea e tecnico. Già giovedì, stando a quanto ribadisce La Stampa, dovrebbe avvenire il decisivo incontro con Marina Granovskaia per sciogliere il contratto e così accelerare lo sbarco a Torino.